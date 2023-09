Tragédia tira a vida de motorista de caminhão em SP

O falecido motorista foi identificado como Lucas Silva Santos

O trágico acidente que resultou na morte de um motorista de caminhão carregado com cerveja, ocorrido no Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, em Valinhos (SP), abalou não apenas a cidade, mas também deixou uma família em São Vicente, no litoral de São Paulo, de luto. A sua esposa, Yanka Cristhine da Silva Nascimento, compartilhou um áudio emocionante que ele enviou a ela momentos antes do acidente.

Yanka, que é cabeleireira, revelou que o trabalho de Lucas como motorista de carreta era temporário. Ela expressou sua profunda tristeza ao comentar que essa seria a última viagem dele, já que na semana seguinte ele planejava iniciar um novo emprego. “Estávamos muito felizes”, lamentou ela.

O casal, que estava junto há 12 anos, se conheceu na escola, quando tinham apenas 14 e 15 anos, respectivamente. “Ficamos sempre juntos”, lembrou Yanka, acrescentando que eles oficializaram a união há sete anos. Além disso, ela revelou que estavam se preparando para serem pais. “O sonho dele era ser pai”, enfatizou.

Yanka está buscando forças nas boas lembranças de seu marido. Ela recorda com carinho o último momento que compartilharam juntos na segunda-feira passada, antes de ele sair para trabalhar. “Ficamos juntos pela manhã, almoçamos, nos beijamos e ele saiu”, relembrou. Ela destacou que Lucas deixa um legado de fé em Deus e amor pela família, que será lembrado com carinho por todos que o conheceram.