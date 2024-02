Traficantes deixam para trás documentos pessoais e 234 kg de cocaína durante fuga

Os veículos apreendidos juntamente com a droga foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Andradina (SP)

Dois traficantes, perseguidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), protagonizaram uma fuga na divisa entre os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. A ação resultou no abandono dos veículos utilizados e em uma significativa apreensão de drogas.

O episódio teve início quando uma equipe da PRF, em Brasilândia (MS), identificou um comboio composto por três carros em direção a São Paulo. Ao tentar realizar a abordagem, os três veículos empreenderam uma fuga em alta velocidade, adentrando uma estrada de terra no município de Nova Independência (SP).

A situação tomou um rumo inesperado quando dois dos motoristas conseguiram abandonar seus veículos, duas picapes Fiat Strada, antes de fugir a pé pela região isolada. Contudo, em sua pressa, deixaram para trás documentos pessoais, incluindo uma CNH, além de 234 quilos de cocaína foram encontrados nos veículos.

Diante do ocorrido, a PRF realizou buscas na área, mas os traficantes e o terceiro veículo envolvido na fuga não foram localizados até o momento.