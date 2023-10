Trabalhadores são resgatados após serem feitos reféns em ônibus durante assalto

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram três trabalhadores amarrados com cintas plásticas dentro do ônibus

Três indivíduos foram descobertos amarrados dentro de um ônibus em Londrina, cidade localizada no norte do Paraná, em um evento chocante registrado pelas câmeras da Polícia Militar (PM) na noite da última terça-feira (10).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, três suspeitos armados invadiram um estacionamento na Avenida Rio Branco e anunciaram um assalto. Diante da ameaça, o proprietário do estabelecimento conseguiu escapar e, ao encontrar uma viatura da PM, imediatamente fez a denúncia.

Durante a busca pelo estacionamento, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e um veículo que foi usado no assalto. Apesar dos esforços das autoridades, os criminosos conseguiram escapar e, até o momento, ninguém foi preso em relação ao incidente.