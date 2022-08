Torcedor trans denuncia transfobia ao entrar no estádio Mineirão, em BH

Confusão começou quando Lucas foi para a fila masculina. Ele registrou um boletim de ocorrência

Um homem trans de 25 anos denuncia ter sido vítima de transfobia durante uma revista para entrar no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, para o jogo do Atlético-MG contra o Athletico, pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana.

Ele afirmou que o funcionário resolveu chamar o supervisor. Ao chegar na área de revista, o supervisor também negou a autorização e disse que precisava falar com outra pessoa.

Lucas disse que depois de um tempo conversando com o militar, o segurança fez a revista, e ele conseguiu entrar no estádio, momento que registrou o boletim.

“Sempre vou ao Mineirão e já tive outros problemas para entrar, mas sempre consigo. Dessa vez foi com essa ofensa, com a minha mãe perto. Foi humilhante”, finalizou.

Versão do supervisor



Conforme o registro policial, o supervisor contou que Lucas se aproximou da linha de busca, no setor Norte, para passar pela revista alegando ser transgênero. Segundo o funcionário, “por ter aparência feminina esta busca não foi realizada inicialmente”, uma vez que ele deveria ter orientação da coordenação.

Ainda conforme o homem, o coordenador teria afirmado que a busca tinha que ser no setor feminino, momento em que Lucas não aceitou e acionou a polícia.

Segundo o supervisor, após a busca ser realizada, ele foi ofendido com palavras de baixo calão por familiares do torcedor. Os parentes teriam chamado o funcionário de “palhaço, retardado e homofóbico”. Lucas também teria o chamado de homofóbico e realizado uma filmagem sem autorização.

O que diz o Mineirão e a Polícia Civil



A assessoria de imprensa do Mineirão informou que “lamenta e repudia qualquer ato de LGBTfobia que porventura aconteça dentro de seus limites, que está apurando o caso e que se coloca à disposição das autoridades policiais para as investigações”.

A Polícia Civil informou que apura os fatos.