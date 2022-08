Carta em defesa da democracia é lida em São Paulo

“Era preferível que não houvesse, após 45 anos, a necessidade de uma nova carta aos brasileiros”, anunciou o início da leitura

No final da manhã desta quinta-feira (11), foi lida no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP a carta em defesa do Estado Democrático de Direito. Representantes da sociedade civil se juntaram para manifestar contra ações consideradas antidemocráticas.

“Consideramos que era preferível que não houvesse, após 45 anos, a necessidade de uma nova carta aos brasileiros. Hoje, no entanto, surge como tarefa democrática a união de diversos setores da sociedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração inteira de lutadores deu a vida para conquistar. Além dessa tarefa, faz-se necessária uma nova carta aos brasileiros para atualizá-la em frente ao novo paradigam de litas que estão colocadas na atual realidade nacional”.

Na carta, ainda foi escrito que o dia 11 de agosto de 2022, nesse contexto, não deve ser apenas uma reação frente às intenções golpistas que rondam o Brasil, e sim uma assembleia na qual aqueles e aquelas que se indignam com as injustiças do nosso tempo realizem um pacto coletivo para pensar além da democracia atualmente existente. “Dessa maneira, é preciso ousar sonhar e caminhar no sentido da luta por uma democracia ainda inexistente no país”, completou.