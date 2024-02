Tiroteio em estação de metrô de Nova York deixa 1 morto e 5 feridos

O tiroteio começou em uma plataforma de trem elevada no Bronx

Uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas após um tiroteio entre dois grupos de adolescentes em uma estação de metrô de Nova York na segunda-feira, 12, perto do início do horário de pico da noite, segundo as autoridades. O tiroteio começou em uma plataforma de trem elevada no Bronx por volta das 16h30, horário em que as estações de toda a cidade estão cheias de crianças voltando da escola para casa e muitos trabalhadores estão começando seu trajeto noturno.

Um homem de 34 anos foi morto, segundo a polícia. Entre os feridos, estavam uma garota de 14 anos e um rapaz de 15 anos, além de três adultos de 28, 29 e 71 anos. Acredita-se que algumas das vítimas estavam envolvidas na disputa e outras estavam esperando o trem, disseram as autoridades, descrevendo quatro dos ferimentos como graves.

“Não acreditamos que tenha sido um tiroteio aleatório. Não acreditamos que tenha sido um indivíduo atirando indiscriminadamente em um trem ou em uma estação de trem”, disse o chefe de trânsito da polícia de NY, Michael Kemper, em uma coletiva de imprensa. “Esse incidente de hoje ocorreu como resultado de dois grupos que começaram a brigar enquanto estavam em um trem.”

Os tiros irromperam quando o trem entrou na estação, disse Kemper, atingindo pessoas na plataforma.

“As portas se abriram e pelo menos um dos indivíduos daquele grupo, ou dos dois grupos, sacou uma arma e disparou tiros”, comentou Kemper. “As pessoas começaram a correr do trem para a plataforma, e mais tiros foram disparados na plataforma.”

Foi iniciada uma caçada a pelo menos um atirador, que fugiu do local.

“O trem estava chegando, e havia duas crianças gritando”, disse a testemunha Efrain Feliciano, 61 anos, ao jornal Daily News. “Houve pelo menos seis tiros.”

“Vi faíscas quando as balas atingiram a parede”, disse Feliciano “Uma mulher estava segurando uma criança e gritando.”

Vídeos de canais de televisão, gravados a partir de helicópteros, mostram um trem do metrô parado na estação e cones laranja na plataforma. Os trens ainda estavam passando pela estação em um trilho expresso, mas não pararam enquanto a polícia investigava.

O medo da violência no sistema de metrô aumentou após uma série de incidentes nos últimos anos, mas, em geral, a criminalidade na cidade de Nova York vem caindo desde o auge da pandemia de covid-19.

O número de pessoas baleadas em toda a cidade caiu 39% no ano passado em comparação com 2022. As mortes no sistema de metrô também caíram no ano passado, de 10 para 5.

“Não só as pessoas devem estar realmente seguras, elas devem se sentir seguras”, disse o prefeito Eric Adams na rádio 1010 Wins, “e algo como isso pode causar ondas de choque em todo o nosso sistema”. Fonte: AP

