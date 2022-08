Tiro acidental de dentro do carro mata homem em São Paulo

A arma estava no banco de trás do carro, e o cunhado da vítima, uma criança de 8 anos, teria feito o disparo acidental

No final da tarde de ontem (8), um homem foi buscar o cunhado, de 8 anos, e o filho, de 5 anos, em uma escola participar em Jacareí, São Paulo. No banco de trás do carro, onde as crianças entraram, estava a arma dele, e uma delas acabou fazendo o disparo acidental.

A pistola estava carregada com 12 projéteis, e a bala teria atingido a cabeça da vítima, que morreu em seguida. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha licença de colecionador, atirador esportivo e/ou caçadores, e a arma estava com a documentação em dia.

Além do filho de 5 anos, a vítima também deixou mulher e outro filho, de 2 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos são considerados crianças e não podem sofrer nenhum tipo de penalidade.