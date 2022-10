Tio mata sobrinho a facadas após discussão e agressões em bar

No bar, os dois teriam começado uma discussão, que evoluiu para uma troca de agressões físicas entre eles

Um homem matou o próprio sobrinho a facadas depois que os dois tiveram uma discussão e trocaram agressões físicas em um bar na tarde de sábado (22), na cidade de São João da Serra, no Piauí.

Segundo o sargento Alencar, da Polícia Militar de São João da Serra, tio, Ednaldo Alves Lima, e o sobrinho, identificado como Valdimir, haviam trabalhado juntos como pedreiros durante a manhã de sábado, e ao final do expediente, foram a um bar na cidade.

No bar, os dois teriam começado uma discussão, que evoluiu para uma troca de agressões físicas entre eles. Quando a briga terminou, o tio decidiu voltar para casa. O sobrinho então teria seguido o tio, armado com uma faca e afirmando que iria matá-lo.

Ao chegar na casa, Valdimir encontrou o tio também armado com uma faca. Valdimir foi então atingido por um golpe no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu e faleceu ainda no sábado (22).

Depois do crime, o tio de Valdimir fugiu do local. Os policiais militares foram acionados e fizeram buscas pela região até localizá-lo em um posto de combustível, por volta das 4h domingo (23).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Castelo do Piauí, que deve investigar o caso.