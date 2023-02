Tio é preso suspeito de matar sobrinho a facadas durante briga por causa de som alto

O suspeito é um tio da vítima, que mora no segundo andar do estabelecimento. O tio foi preso pela Polícia Militar

Um homem morreu após ser esfaqueado no peito durante uma briga por causa de som alto, em uma lanchonete, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O suspeito é um tio da vítima, que mora no segundo andar do estabelecimento. O tio foi preso pela Polícia Militar.

O caso aconteceu durante a madrugada de sábado (4), no distrito de Guaraná.

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito desceu até a lanchonete, no primeiro andar, com uma faca na cintura, para conversar com um homem que estava com uma caixa de som ligada. O suspeito teria pedido para que desligassem o aparelho.

A vítima, Leandro Mantovani Loureiro, estava bebendo no local e teria entrado em luta corporal com o tio, que o golpeou no peito.

Leandro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), mas morreu a caminho do hospital.

Após o crime, o suspeito saiu do local e foi preso em casa.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aracruz.