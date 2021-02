Tigres fogem de zoológico e cidade fecha comércio por medo

PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (5), dois tigres fêmeas fugiram de um zoológico na ilha de Bornéu, Indonésia. De acordo com informações da AFP, as felinas mataram um cuidador antes de deixar o local.

As tigres foram localizadas no último sábado (6). Uma delas foi morta e a outra foi recuperada. Segundo informações do zoológico, um deslizamento de terra quebrou uma das cercas possibilitando a saída das felinas.

O estabelecimento informou que além do tratador morto, um avestruz e um macaco também morreram. A cidade de Singkawang teve que fechar o comércio e a população foi orientada a ficar em casa.

As autoridades relataram que o objetivo era recuperar os animais com vida, porém, o tranquilizante só agiu em uma das felinas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O felino, da espécie tigre-de-sumatra, corre grande risco de extinção com aproximadamente 400 animais desse pelo mundo.