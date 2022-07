Teto de supermercado desaba e deixa feridos em Anápolis

Nesta sexta, 22, parte do forro do teto do supermercado Pérola desabou e deixou duas pessoas com ferimentos leves em Anápolis

Na manhã desta sexta-feira, 22, parte do forro do teto do supermercado Pérola desabou e deixou duas pessoas com ferimentos leves em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Um cliente filmou o momento logo depois que o teto caiu e uma mulher era socorrida por funcionários.

A gerência do grupo Pérola afirmou que o acidente aconteceu na unidade do bairro Calixtópolis e será investigado.

O socorro aos feridos foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram uma mulher e um homem, de 42 anos. Segundo a coordenação do Samu, os dois foram atendidos no local e não precisaram ser levados para hospital.

A corporação disse que uma equipe de uma empresa privada instalava placas solares no momento do desabamento do teto.