Teto de ginásio da UFCG desaba

No domingo (12), o teto do ginásio de esportes da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) desabou. De acordo com a prefeitura universitária, a quadra já estava interditada por problemas na estrutura.

Ninguém se feriu no desabamento. Já havia sido identificado que o ginásio precisava de serviços de manutenção. Com a identificação do problema o ginásio foi interditado.

A unidade de ensino ainda não informou o que deve ser feito no espaço que caiu. A segurança no local foi aumentada junto com a área de isolamento