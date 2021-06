Teto de barraca na Praia do Futuro desaba

As vítimas disseram que após a queda da estrutura não houve nenhuma assistência por parte do estabelecimento

Na tarde do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (3), o teto de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, desabou e feriu uma gestante de 32 anos e a mãe dela, de 58.

As vítimas tiveram ferimentos leves e a barraca continuou funcionando mesmo após a queda da estrutura. De acordo com testemunhas havia pouca movimentação no local no momento do acidente.

As vítimas disseram que após a queda da estrutura não houve nenhuma assistência por parte do estabelecimento. O susto só não foi maior porque o parque infantil estava interditado por conta do decreto contra a propagação da Covid-19.

Ainda não há informações sobre o que causou a queda de parte do teto da barraca de praia. Hoje pela manhã, os pedaços da estrutura e madeira ainda estavam jogados na entrada do estabelecimento.