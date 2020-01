Tentativa de feminicídio é investigada pela polícia

PUBLICIDADE 

Na noite da última segunda-feira (30), uma empresária teve o carro alvejado por bala enquanto trafegava pela Avenida São Luís de França, no Maranhão. A polícia investiga o caso como possível tentativa de feminicídio.

A vítima, Mayara Jennifer Machado Sipaúba, contou ao G1 que, depois do ocorrido, está com medo de andar na rua. “Eu estou com aquela angústia. Estou o tempo todo olhando para um lado, para o outro pra ver se tem alguém me seguindo”, disse.

Câmeras de segurança de uma loja em frente ao local do ocorrido registraram a ação. Um carro branco se aproxima do carro em que Mayra estava com o namorado e atira em direção aos dois.

“A filmagem da gente passando com o carro e logo atrás o carro branco que tá do lado esquerdo passa pra trás do carro bem devagarzinho e tem o disparo na lateral do carro. Foi horrível. Eu tô em choque até agora”, contou. Como consequência dos disparos, o vidro traseiro do carro ficou estilhaçado.