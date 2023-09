Tentativa de assalto a banco acaba com morte de funcionária

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o homem teria entrado desarmado no banco, e roubado a arma do vigilante

Na manhã desta quinta-feira (28), um homem tentou assaltar uma agência do banco Itaú em Poá, na Grande São Paulo. Ele entrou no local desarmado e pegou a arma de um vigilante para tentar cometer o crime. De acordo com a Polícia Civil, logo após roubar esta arma, ele puxou uma funcionária para usá-la como escudo e houve uma troca de tiros. Tanto o criminoso como a trabalhadora acabaram atingidos e morreram. Por nota, o Itaú informou que “é com grande pesar e consternação que o Itaú Unibanco confirma o falecimento de uma colaboradora de sua agência em Poá, no estado de São Paulo, em decorrência de um assalto. O banco apoiará a família em todas as suas necessidades neste momento tão difícil e colabora com a polícia para elucidar o crime. A agência permanecerá fechada para atendimento à população.”