Temporal alaga ruas e hospital no Mato Grosso

Secretaria informou que alguns pacientes foram realocados no Hospital Regional, mas que não houve prejuízo no atendimento

Um temporal provocou estragos em Sorriso-MT neste fim de semana. O hospital da região acabou alagado.

Vários veículos tiveram dificuldade pra passar pela região central do município durante a tempestade. Na região do Bairro Rota do Sol, um conjunto de quitinetes foi atingido pelo vento forte. O muro e a estrutura da garagem desabaram sobre as motos e os carros que estavam estacionados. Os moradores ficaram dentro das casas e ninguém se machucou.

A água também invadiu o hospital regional e causou estragos no forro e em aparelhos de ar condicionado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que alguns pacientes foram realocados no Hospital Regional, mas que não houve prejuízo no atendimento.

Ainda segundo a secretaria, a empresa que presta serviço para a unidade já foi notificada e iniciou os reparos.