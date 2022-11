Técnica de enfermagem deixa profissão para vender quitute verde e amarelo

Verde e amarelo, os quitutes são a mais nova febre na capital sul-mato-grossense

A técnica de enfermagem, Elaine Aparecida Faria, 41 anos, abandonou a profissão e agora vende “pastéis do hexa”.

Elaine explica que o intuito inicial era oferecer uma comida diferente e marcante, então resolveu apostar no negócio de pastéis coloridos, com recheios diferentes e bordas recheadas.

“Eu trabalhava no hospital, mas não tinha tempo para nada, sou mãe e não conseguia ficar com os meu filhos, então resolvi dar um jeito nisso e arriscar em um negócio meu. Começamos com o delivery de pastel no dia 8 deste mês”, conta.

A técnica em enfermagem relata que não esperava tamanho sucesso.

“O telefone não para de tocar, eu já sabia que não existia pastéis coloridos aqui em Campo Grande, mas o verde e amarelo caiu nas graças do público, ainda mais nesse período de Copa, que é levado muito a sério pelos brasileiros chega ser engraçado, é o “pastel do hexa”, dizem que dá sorte e é nisso que estamos nos apegando”.

Mas a massa não é só colorida, Elaine conta que há um segredo especial no pastel.

“A massa vem de fora, elas são coloridas assim devido a ingrediente naturais e corante alimentício, e cada cor tem um sabor, do lado amarelo, a massa tem gosto de parmesão e do lado verde é de ervas finas, além do recheio que eu monto conforme a escolha do cliente, é claro”.

Para este primeiro jogo da seleção brasileira, a empreendedora disse que recebeu muitas encomendas de porções do pastel.

“As pessoas mandaram mensagens, ligaram, pedindo mini porções, para dar conta de tudo eu estou contando com a ajuda da minha família, meu filhos, marido, estamos dando conta e nos preparando para os próximos jogos”, comentou.

Mas não são apenas pastéis verdes e amarelos, Elaine fez questão de ressaltar que o cardápio é vasto, e conta com os quitutes em outras cores e recheios com sabores regionais.

O sucesso é tanto, que em menos de um mês, a empreendedora já está abrindo sua loja física. “Vamos inaugurar no dia 9 de dezembro, é surreal”, disse.