Taxista morre e passageiro é baleado em ataque a tiros em Salvador

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Um taxista morreu e o passageiro que ele transportava foi baleado, durante um ataque a tiros na noite de terça-feira (13), no Largo da Vitória, que fica na Graça, bairro de alto padrão de Salvador. Nesta quarta-feira (14), ninguém havia sido preso pelo crime.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil não deu detalhes sobre as circunstâncias do crime, mas informou que os dois estavam dentro do táxi, quando os tiros foram disparados.

O passageiro ferido está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A perícia no veículo já foi feita, e a autoria e motivação para o crime estão sendo apuradas.