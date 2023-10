Tatuadora com “língua dividida” viraliza ao gravar vídeo comendo macarrão

Vii exibe sua habilidade única ao utilizar sua língua dividida em duas partes para comer alimentos, principalmente macarrão

Vii Duquette, uma tatuadora residente na Flórida e conhecida por sua “língua com a maior fenda do mundo”, está chamando a atenção nas redes sociais, especialmente no TikTok, com seus vídeos peculiares.

A tatuadora aparece comendo macarrão de uma forma inusitada. Ela utiliza um garfo para levar o alimento em direção à boca. Contudo, é sua língua dividida que realiza o movimento final, funcionando como hashis, os tradicionais palitinhos japoneses usados para consumir comida asiática.

A publicação já acumula mais de 9,3 milhões de visualizações, fascinando os espectadores com sua habilidade única e criatividade ao lidar com alimentos.