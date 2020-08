Tartaruga marinha com mais de 80kg encalha na praia e é resgatada

PUBLICIDADE

Na tarde da última quarta-feira (12), uma tartaruga marinha com mais de 80 kg e 1,3 metro de comprimento encallhou na Praia dos Milionários, no Sul da Bahia. O animal foi resgatado por pessoas que estavam no local juntamente com integrantes do Projeto (a)mar.

De acordo com a organização, o médico veterinário, Dr. Wellington Laudano e a bióloga Stella Tomás foram deslocados para o local junto com o Núcleo de Encalhes de Animais Marinhos do projeto.

Os especialistas disseram que devido a um quadro de debilidade, desidratação e dificuldade de flutuabilidade, a tartaruga foi levada para uma base de recuperação do Projeto. Lá, ela vai receber tratamento e ser devolvida ao seu habitat natural.