Tartaruga é resgatada com barra de ferro atravessada no pescoço

Uma tartaruga foi encontrada na última semana com um ferro atravessando seu pescoço. O flagrante aconteceu durante a desova de tartarugas em São Francisco do Guaporé (RO).

Segundo os voluntários da ONG Ecovale, que fizeram o resgate do animal, o material que atravessava o pescoço da tartaruga aparentava ser uma espécie de lança.

A entidade explicou que o animal pesa aproximadamente 70 quilos e estava desovando quando foi visto. Os voluntários esperaram que a tartaruga “botasse” todos os ovos para se aproximar. Após o resgate e análise do pescoço, foi feito um procedimento para cortar e retirar a lança.

Os voluntários acreditam que o objeto limitava a mobilidade da tartaruga e o crime ambiental possivelmente foi provocado por criminosos que atuam na captura e venda ilegal de animais.

Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram acionadas para fiscalizar as praias e coibir a ação criminosa.

A desova das tartarugas

Milhares de tartarugas chegaram as praias de São Francisco do Guaporé na última semana para a temporada de desova. A Ecovale é a associação que cuida e monitora os animais na região há mais de 20 anos.

De acordo com os voluntários, para desovar, as fêmeas vão atrás de praias desertas e normalmente aguardam o anoitecer, evitando assim o calor da areia.

Após a desova, a ONG trabalha no monitoramento dos ninhos. Um dos objetivos é evitar que predadores capturem e criminosos comercializem as tartarugas e os ovos. Em 2022, a previsão é o nascimento de mais de 10 milhões de filhotes em dezembro.