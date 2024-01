Tarado é preso após mostrar as partes íntimas para mulheres na rua em Goiânia

O suspeito foi detido na última sexta-feira (19)

Um indivíduo foi preso sob suspeita de expor suas partes íntimas a mulheres que transitavam nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Residencial Jardins do Cerrado 4, em Goiânia. Após a prisão, o homem expressou arrependimento e se mostrou disposto a arcar com as consequências de seus atos diante da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O suspeito foi detido na última sexta-feira (19) e passou por audiência de custódia no sábado (20), sendo posteriormente liberado após efetuar o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1,5 mil. Até o momento desta atualização, a defesa do indivíduo não foi localizada pelo G1. A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) ficará encarregada de conduzir as investigações relacionadas ao caso.

A denúncia inicial partiu de uma vítima que acionou a polícia, resultando na intervenção de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que efetuou a prisão do suspeito.