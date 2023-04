Tarado é denunciado após fotografar partes íntimas de mulher em academia

A vítima descobriu ter sido fotografada depois que recebeu a imagem pelo WhatsApp de um conhecido dela

Um homem tirou fotos das partes íntimas de uma mulher, sem permissão, enquanto ela fazia um exercício na academia, a vítima registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira (19), em Recife.



A vítima fazia um exercício chamado stiff, em que é preciso curvar o corpo para a frente, empinando os glúteos.

A mulher contou que, para fazer esse exercício, geralmente escolhe um local mais afastado, de costas para a parede, para evitar ser vítima de assédio. Entretanto, nesse dia, a academia estava mais cheia.

“Me senti violentada. Sempre fui treinar sozinha e agora não consigo mais. Só vou com uma amiga, porque sei que ele está lá e fica olhando para mim. Desde o dia 5 tento resolver com a academia e ontem disseram que o jurídico notificou o aluno, que ele seria ouvido pelo gerente para contar a versão dele e que iriam tentar fazer com que ele me pedisse desculpas”, disse a mulher.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito como “outras ocorrências de ilícitos penais”.

“Mudei o horário de ir treinar porque fico encontrando essa pessoa, que está lá e fica olhando para a minha cara. Imagine você estar treinando e o povo filmando, tirando fotos do seu bumbum”, declarou a vítima.

A empresa disse, que “é vedado filmar ou fotografar no interior das unidades, sendo terminantemente proibida a divulgação de fotografias ou filmagens” realizadas nas suas dependências.

A academia afirmou que “a segurança e o bem-estar dos alunos estão em primeiro lugar” e que “tem uma posição de auxílio e apoio à mulher que se sinta em situação de eminente risco, seja ele físico, psicológico ou sexual. Além disso, as unidades possuem comunicação formal de apoio às mulheres”.

Por fim, afirmou que “preza por um ambiente acolhedor, respeitoso, profissional e ético para todos, especialmente, para as mulheres”.