Suspeitos de furtarem casinha de cachorros devolvem com bilhete de desculpas

“Pessoal, peço desculpas pelo equívoco. Achei que a casinha estava para jogar fora, por isso peguei, pois tinha duas, uma estava quebrada. Já devolvi no mesmo lugar. Mais uma vez, peço desculpas”, dizia o bilhete

Uma casinha de cachorro usada por dois cães adotados de forma comunitária por moradores de uma rua em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi furtada e, horas depois, devolvida.

Os suspeitos devolveram o abrigo, no domingo (25), com um bilhete de desculpas. O autor do texto escreveu que houve um equívoco, e que pensou que a casinha estava na calçada para doação.

O caso foi registrado em uma rua que fica no Jardim Ipê.

As câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao local a bordo de um furgão, desceram e colocaram a casinha dentro do veículo.

Os homens voltaram, depois, empurrando a casinha com um carrinho de mão, e devolveram o equipamento ao local de onde pegaram.

Os moradores informaram que haviam registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) e acionou a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, informando sobre o furto da casinha.