Suspeito pula da janela de 3º andar para tentar escapar da polícia, fica ferido e é preso

O homem, que não teve o nome divulgado, foi alvo da Operação Gaibu, deflagrada na quinta (25)

Suspeito de cinco assassinatos no Recife, um homem pulou da janela de um apartamento no terceiro andar de um prédio em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, para tentar escapar de uma operação da polícia. Com mandado de prisão em aberto, ele ficou ferido na queda e acabou sendo capturado.

Detalhes da ação foram divulgados nesta terça (30), durante entrevista coletiva concedida pela polícia, na sede da corporação, no Centro da capital pernambucana.

Segundo a polícia, na operação, houve cumprimento de mandados e prisões em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Foram apreendidos cadernos com anotações do tráfico, celulares e maquineta de cartão de crédito, além de entorpecentes.

Durante a entrevista coletiva, o delegado Ricardo Bongiolo informou que o homem que tentou fugir pulando do terceiro andar foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Ele ficará à disposição da Justiça.

Segundo o delegado, as investigações começaram em abril do ano passado, após o assassinato de um adolescente, em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. A partir da identificação de suspeitos, as equipes conseguiram localizar um deles em Boa Viagem.

O homem que estava com o mandado de prisão em aberto se encontrava em um apartamento no Edifício Gaibu, na rua Coronel Sérgio Henrique Cardim. Por isso, a ação foi batizada dessa forma, segundo a polícia.

“Chegamos ao local e encontramos drogas, balança, o caderno de anotações e uma maquineta de cartão. Ele estava com uma mulher e outros homens”, disse Bongiolo.

Ainda de acordo com o policial, na tentativa de fuga, o suspeito se jogou pela janela e teve uma fratura no pé.

“Ele está envolvido com o tráfico e com homicídios. Ao todo são cinco. É uma pessoa fria e já estava esperando que a polícia fosse em seu encalço”, afirmou.

Sobre o assassinato do adolescente na Zona Norte, a polícia disse que a vítima não era o verdadeiro alvo da quadrilha.

“Eles queriam retaliar a morte de um integrante do grupo. Não acharam e mataram uma pessoa que não tinha relação com o caso”, comentou o delegado.

Bongiolo disse, ainda, que os investigadores, agora, vão tentar localizar mais integrantes do grupo que estão soltos.

“O homem preso foi autuado pelo tráfico de drogas. Vamos continuar para localizar os outros integrantes da quadrilha”, afirmou.