Suspeito é preso com mais de 70 fotos e vídeos de pornografia infantojuvenil

O suspeito deve responder por produção e armazenamento de conteúdo de pornografia infantojuvenil e por aparecer nas imagens

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente em Curitiba suspeito de produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, segundo a Polícia Civil.

Com ele, segundo a polícia, foram encontrados 74 fotos e vídeos com conteúdo de pornografia infantojuvenil. Em 15 arquivos o suspeito aparecia.

De acordo com o delegado José Barreto, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), ainda não se sabe a identidade das vítimas.

“Além disso, verificar se tem outras vítimas e se aquele celular está sendo usado para aliciar crianças e adolescentes para que eles possam produzir fotos. Nós temos provas concretas que esse indivíduo armazenava e produzia esse tipo de material, porque ele próprio encenava, aparece ele naqueles vídeos, o que é gravíssimo”, afirmou o delegado.

A polícia informou que passou setembro deste ano monitorando o uso de internet e o armazenamento de arquivos do suspeito.

Na manhã desta segunda-feira (24) o Nuciber foi até a casa do suspeito, no bairro CIC, mas não o encontrou. Em seguida, ele foi localizado no local em que trabalha.

O delegado responsável pelo caso informou que junto com o homem foi apreendido um celular, que será encaminhado para perícia.

As penas para os crimes, segundo a Polícia Civil, podem chegar a 12 anos de prisão.