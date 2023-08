Suspeito de torturar e matar mulher é preso no Ceará, e menor é apreendido

O homem de 39 anos foi preso com pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem foi preso e um menor apreendido por suspeita de envolvimento na tortura e morte de uma mulher no Ceará.

O homem de 39 anos foi preso com pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Já o adolescente foi apreendido no bairro Tancredo Neves, segundo a polícia.

Um terceiro suspeito de envolvimento no crime é procurado pela Polícia Civil. Não foram divulgadas informações sobre itens levados da residência.

Eles teriam feito uma mulher e o marido dela reféns durante um assalto na casa onde viviam no bairro Planalto do Sol, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de sábado (26).

Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, morreu após ter sido torturada. Ela foi ferida na cabeça com um “objeto contundente”, segundo a polícia.

Vizinhos contaram que o marido da vítima estava na calçada de casa quando foi abordado e rendido por dois homens armados, que entraram na casa, vendaram e amarraram marido e mulher em cômodos diferentes. Essas testemunhas, que não quiseram ter os nomes revelados, conversaram com a TV Verdes Mares.