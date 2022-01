Suspeito de tentar matar companheira com dois tiros no rosto após discussão é preso

O hospital confirmou que Manuela levou dois tiros no rosto e que um dos projéteis ficou alojado. Por isso, ela aguardava por uma cirurgia

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a companheira com dois tiros no rosto durante uma discussão em uma rua de Goiânia. A vítima Manuela Cristina Lopes, de 25 anos, foi socorrida e lavada ao Hospital de Urgências de Goiânia, onde segue em estado estável. Testemunhas disseram à Polícia Militar que ela está grávida.

A equipe de reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

O crime aconteceu na tarde de sábado (15), no canteiro central de uma avenida do setor Parque Atheneu. O hospital confirmou que Manuela levou dois tiros no rosto e que um dos projéteis ficou alojado. Por isso, ela aguardava por uma cirurgia.

O local do crime fica a cerca de 300 metros do 31ª Batalhão da PM, o que ajudou com que os agentes prendessem Itamar Ribeiro, de 57 anos, em flagrante.

A corporação informou também que a região é conhecida por concentrar pessoas em situação de rua.

A polícia disse que Andersilas de Souza, de 32 anos foi detido por suspeita de ter pego a arma usada no crime e a ocultado em uma casa, no setor Alto da Glória II.

Conforme a polícia, os dois já tinham ficha criminal por roubo, receptação e tráfico de drogas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.