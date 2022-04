Suspeito de tentar estuprar adolescente é morto a tiros por policial em Porto Velho

Na manhã desta quinta-feira, 28, um homem, ainda sem identificação, foi morto no momento em que tentava estuprar uma adolescente, de 17 anos

Um policial estava chegando do trabalho, quando presenciou a tentativa de estupro. Neste momento, o policial deu ordem de parada ao suspeito, que reagiu. Como resposta, o policial atirou e o suspeito morreu no local.

A adolescente contou à polícia, que o suspeito a puxou pelo cabelo e a ameaçou com um faca. Ela diz que reagiu e o homem a cortou na região do pescoço.

A equipe do Samu conduziu a adolescente até a UPA da zona leste para receber atendimento médico. A perícia compareceu no local e o corpo do suspeito foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).