Suspeito de matar sogra a facadas está foragido

Uma mulher foi morta a facadas, no entardecer desse domingo (7). O principal suspeito do crime é o genro da vítima. De acordo com a Polícia Civil, Iracema Magri, de 64 anos, foi esfaqueada na cabeça e no pescoço.

O crime ocorreu em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, por volta de 17h30 no bairro Vale do Sol.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de assassinato. A vítima foi encontrada com perfurações na região da cabeça e no pescoço. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas os médicos atestaram a morte da idosa.

Algumas testemunhas afirmaram que o genro da vítima seria o autor do crime. Informaram também que ele havia fugido. A Polícia Civil procura pelo suspeito e investiga o caso.