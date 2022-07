Suspeito de matar homem por conta de pastel mandou mensagem para irmão da vítima

Bruno Ventura morreu após ter sido baleado pelo dono de uma adega no Jardim imperador, em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Nesta segunda-feira, 25, Bruno Ricardo Ventura, irmão de Leonardo Ricardo Ventura, de 30 anos, que morreu após ter sido baleado pelo dono de uma adega no Jardim imperador, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Foi descartado que a ação tenha sido apenas “um susto” contra a vítima, após desavença por um pastel. Ele trocou mensagens com o atirador após o crime e, em uma delas, recebeu a seguinte resposta: “tá merecendo faz tempo”.

Além do print da conversa, entre a madrugada e manhã de sexta-feira, 22, Bruno recebeu um vídeo onde o dono da adega aparece armado, andando em direção ao estabelecimento — não se sabe se o vídeo foi registrado antes do disparo.

Pastel no chão e ameaças

Bruno não estava no local no momento do disparo, mas dois amigos contaram-lhe o que viram, e já testemunharam à polícia.

De acordo com as testemunhas de Bruno, o comerciante chegou à adega com um amigo, que ameaçou pôr a mão no pastel da vítima.

Em seguida, o atirador teria tentado pegar o pastel de Leonardo, como o amigo dele tinha feito pouco antes.

Em sequência, a vítima pegou um molho de alho que tinha e jogou na camisa do comerciante.

Busca pela arma o tiro

Conforme o relato do irmão da vítima, o dono da adega teria ido buscar a arma em seu apartamento. Voltou com ela em punho já ameaçando atirar em Leonardo, que tentou impedir o disparo, que atingiu a sua perna direita.

Famílias destruídas, filho revoltado

Bruno contou que tinha uma relação de cumplicidade com o irmão. Com os pais já falecidos, ambos foram criados com os avós. Leonardo tinha um filho de sete anos, que já foi informado da morte do pai, que o deixou muito abalado.

Ele elogiou o irmão que era, segundo ele, muito dedicado à família.