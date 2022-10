Suspeito de matar a facadas a ex-companheira na frente dos filhos é preso

Contra o homem já existia uma medida protetiva requerida pela vítima

Nesse sábado (22), um homem, identificado como Paulo Campêlo da Costa, foi preso suspeito de matar a facadas a ex-companheira no município de Buriti Bravo, a cerca de 500 km de São Luís.

Edvânia Marinho de Sousa, de 33 anos, foi assassinada na frente dos seus quatro filhos menores de idade na noite de sexta (21), na Vila José Henrique.

Segundo a Delegacia de Polícia do município, o suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, se escondeu no quintal da casa da mulher e a atacou com mais de 10 golpes de faca.

Após o feminicídio, o suspeito fugiu do local do crime, mas a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, conseguiu prender o investigado na noite desse sábado. Paulo Campêlo da Costa foi apresentado na sede da Delegacia de Polícia Civil de Buriti Bravo e encaminhado à Unidade Prisional de São João dos Patos, onde ficará à disposição da Justiça.