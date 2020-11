Suspeito de fornecer armas e drogas a facção criminosa tenta subornar policiais durante abordagem

PUBLICIDADE

Um homem suspeito de fornecer drogas e armas para integrantes de uma facção do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso na noite de terça-feira (24). De acordo com a polícia, o homem foi abordado enquanto conduzia um carro de luxo e ele teria oferecido 100 mil reais em espécie e armas para ser liberado.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que os policiais da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) e da Rondesp BTS montaram bloqueios e surpreenderam o suspeito, após a corporação receber uma série de denúncias anônimas.

Após a abordagem, os policiais foram até o apartamento do suspeito, um edifício de alto padrão, onde encontraram R$ 58 mil reais em espécie, porções de skank e haxixe, além de anotações do comércio de entorpecentes e armas, dois celulares e joias.

O suspeito contou, em depoimento à polícia, que morava no Alto do Itaigara, onde também comercializava entorpecentes de alta qualidade. O homem e os materiais apreendidos foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).