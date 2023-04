Suspeito de fabricar metralhadoras caseiras e consertar fuzis de criminosos é preso em SP

Segundo a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma oficina com equipamentos necessários para produzir os equipamentos

Um homem de 26 anos foi preso em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, por suspeita de fabricar metralhadoras artesanais e de fazer reparos em armas utilizadas por criminosos. A detenção ocorreu nesta segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma oficina com equipamentos necessários para produzir os equipamentos.

Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram no local parte dos armamentos e munições de uso restrito. Foram apreendidos chassis de armas, que poderiam resultar na fabricação de um fuzil calibre 5,56.

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a um vídeo que mostra uma pessoa testando uma das armas atirando na direção de um pequeno morro com casas ao redor. Nos primeiros tiros, é possível ouvir pessoas assustadas com os disparos.

A irmã do suspeito também foi presa. Segundo a polícia, ela escondia munições de pistola calibre .45 dentro de um urso de pelúcia.

Os irmãos foram autuados por porte de arma e munição de uso restrito. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.