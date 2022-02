Suspeito de extorquir e estuprar mulher no Maranhão é preso

O suspeito rendeu a mulher e a obrigou a fazer uma transferência via Pix para a conta dele. Depois de roubá-la, a estuprou

Na tarde do último sabádo, 26, Alan Rudney Santos Cardoso, 32, foi preso em Balsas, Maranhão, sob suspeita de extorquir e estuprar uma mulher.

De acordo com a polícia, Alan entrou em contato com a vítima por meio de um site de relacionamento em Balsas. Ele e a vítima, uma profissional do sexo, que teve a identidade preservada, marcaram um encontro em um motel.

No local combinado, Alan, armado com uma faca, rendeu a mulher e a obrigou a fazer uma transferência via Pix para a conta dele. Depois de roubá-la, o suspeito a estuprou. Depois, Alan pulou o muro do motel e fugiu.

A Polícia Civil e a Polícia Militar, no dia seguinte, iniciaram as buscas e conseguiram prender o homem, que foi encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Balsas.

Segundo denúncias que a delegacia recebeu, Alan já estaria em contato com outra moça por esse site de relacionamento e possivelmente repetiria o mesmo crime.

A vítima da violência sexual foi encaminha para o hospital, e foi submetida ao exame de conjunção carnal. O laudo deverá ser anexado junto ao inquérito policial que vai ser aberto peça Delegacia da Mulher em Balsas.