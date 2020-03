Suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos em frente ao próprio filho é preso

PUBLICIDADE 

Um homem foi detido pela polícia suspeito de estuprar a sobrinha de seis anos. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (16). O crime aconteceu em outubro de 2019. De acordo com as investigações, o suspeito usou uma boneca, além de doces para atrair a criança até uma casa.

O filho do suspeito teria presenciado o crime. Na época o menino tinha dois anos. Segundo a polícia, quando as investigações começaram, as autoridades chegaram a ir até o Pará, em fevereiro. Naquela ocasião, os agente encontraram evidências de que o suspeito estaria escondido no estado. O homem conseguiu fugir, mas se apresentou na tarde desta segunda-feira, junto com um advogado.

O suspeito foi detido em Caseara-TO e encaminhado para a Cadeia pública de Araguacema-TO. Ele vai responder por estupro de vulnerável. A criança vítima do abuso recebe acompanhamento psicológico.