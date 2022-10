Suspeito de estuprar mãe e irmã é preso preventivamente

Ele está detido em Uruguaiana e aguarda vaga no sistema prisional da Região Metropolitana de Porto Alegre para ser transferido

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente na tarde de terça-feira (18) em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do RS, por suspeita de estuprar a mãe, a irmã menor de idade e uma terceira mulher, com deficiência intelectual, entre 2018 e 2022.

De acordo com o delegado Pablo Rocha, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a investigação começou após uma denúncia de estupro do suspeito contra a irmã, quando ela ainda era menor de idade, em 2019.

No mesmo ano, na noite de Natal, o homem teria voltado a cometer o crime, desta vez contra a própria mãe. A mulher morreu um ano depois do crime, mas a morte não tem envolvimento com o suposto estupro.

A investigação da polícia aponta que o homem saiu de casa e, nos anos seguintes, morou em diversas cidades do estado, antes de estabelecer residência em Santana do Livramento, onde foi preso.

De acordo com a polícia, um outro caso teria sido cometido pelo suspeito em 2018, na cidade de Sertão Santana, contra uma mulher com deficiência intelectual que morreu dias depois. Neste caso, a morte possivelmente tem relação com o suposto estupro.

“O estuprador normalmente é obcecado por suas vítimas, então a única forma de interromper essa sequência de crimes é com a prisão. Temos notícia de que ele havia voltado a rondar a casa da irmã, o que nos fez pedir a prisão preventiva”, explica o delegado Rocha.