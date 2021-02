Suspeito de estuprar esposa é preso

Vítima contou que estava com medo de denunciar o agressor, já que ele ameaçava ela e os filhos do casal

Um homem de 58 anos foi preso suspeito de estuprar a companheira, de 51, e de agredir os filhos. De acordo com o depoimento da vítima, o suspeito tampou a boca dela impedindo-a de pedir ajuda. A mulher contou ainda que o homem comete as agressões recorrentemente.

A ocorrência foi registrada em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, nessa terça-feira (16). Segundo a polícia, o crime ocorreu durante a madrugada, mas a PM foi acionada no começo da tarde. A vítima contou que estava com medo de denunciar o agressor, já que ele ameaçava ela e os filhos do casal.

Segundo os registros policiais, o suspeito já esteve preso, mas estava em liberdade condicional. O crime praticado e que resultou na prisão não foi informado.

Na delegacia, o homem confessou que teve relação sexual com a companheira, mas afirmou que a prática foi consentida. Ele relatou que o casal estava “há muito tempo” sem manter relação sexual e que após chamá-la para o ato ouviu da mulher: “Lá vem você”. O suspeito negou que teria tampado a boca da companheira e praticado agressões contra ela.

No entanto, a perícia constatou que a mulher apresentava hematomas e lesões pelo rosto. Segundo ela, tudo foi ocasionado por agressões cometidas pelo companheiro em outras ocasiões.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Plantão de Ipatinga. A vítima deu entrada em um hospital da cidade. Na sequência, ela foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer outros exames.