Suspeito de assalto morre após ser espancado por moradores da zona rural de Teresina

O rapaz, que não foi identificado, foi socorrido pela PM e pelo Samu, mas faleceu na manhã desta quinta-feira, 17

Por volta das 20h desta quarta-feira, 16, um homem foi espancando em uma zona rural Leste de Teresina após tentar roubar uma motocicleta na região, informou a Polícia Militar. O rapaz, que não foi identificado, foi socorrido pela PM e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas faleceu na manhã desta quinta-feira, 17.

Em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, o rapaz está no chão com as mãos amarradas e um dos pés às costas. Na imagens, é possível identificar que o homem está inconsciente e possui marcas de agressão no rosto.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, e assim que chegaram ao local, interromperam as agressões. Em seguida, acionaram o Samu.

Não foram identificados nenhum dos agressores.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito chegou a ser atendido e levado ainda vivo para o Hospital de Urgências de Teresina, sem identificação. No hospital, ele não chegou a passar por cirurgia, e faleceu por volta das 4h de quinta.