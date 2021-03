Surfista é filmado correndo de Guarda Municipal em praia de SP

As imagens da perseguição na areia viralizaram nas redes sociais e a prefeitura de SP classificou o surfista como um “péssimo exemplo”

No litoral paulista, um surfista foi visto correndo da Guarda Civil Municipal (GCM) para surfar em uma praia em São Vicente. São Paulo está na fase emergencial no combate à Covid-19 no estado e somente os serviços essenciais continuam funcionando. O acesso às praias está restrito.

As imagens da perseguição na areia viralizaram nas redes sociais e a prefeitura de SP classificou o surfista como um “péssimo exemplo”. Confira o vídeo.

A testemunha que gravou as imagens relatou que esse não foi um caso isolado. Outros surfistas também estavam no mar na segunda-feira (22). “Ali, não houve nenhuma agressão. Os GCMs só tentaram abordar ele, mas não deu tempo. Inclusive, tinha outros surfistas na praia. Foi inusitado, estávamos passando e vimos quando aconteceu. Ele estava correndo naquela velocidade do vídeo mesmo, deu a volta pela viatura e entrou na água”, disse.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de São Vicente disse que o momento da pandemia é grave e que lamenta que pessoas ainda desrespeitem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço do vírus.