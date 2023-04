Suposta morte de influenciador que queria parecer cantor do BTS seria fake news criada por IA

O primeiro jornal a divulgar a informação -o britânico Daily Mail- retirou a publicação de seu site, sem dar explicações

A notícia de que um influenciador e ator canadense chamado Saint Von Colucci teria morrido no último domingo (23), ao que tudo indica, é falsa. Inicialmente, havia sido informado que ele teria tido complicações após passar por 12 cirurgias estéticas para ficar parecido com o cantor Jimin Park, do grupo BTS.

O primeiro jornal a divulgar a informação -o britânico Daily Mail- retirou a publicação de seu site, sem dar explicações. Até isso ocorrer, no entanto, a notícia foi repercutida por diversos veículos ao redor do mundo, incluindo a Folha de S.Paulo.

Segundo a revista americana Variety, a informação teria chegado à imprensa após o disparo de emails da suposta agência de relações públicas The Hype Company. Ela teria usado um bot que roubou os dados do software MuckRack, usado por assessorias de imprensa para estabelecer contato com jornalistas.

Além disso, a fake news teria sido criada com o uso de inteligência artificial. As imagens que haviam sido divulgadas de Saint Von Colucci foram submetidas a testes e pelo menos uma delas atingiu 75% de possibilidade de haver sido criada por IA.

Apesar de ter sido desativada e reativada mais de uma vez ao longo da última semana, a conta do suposto influenciador no Instagram está ativa no momento. Ele tem mais de 100 mil seguidores e 37 publicações disponíveis, sendo a primeira de 2019 e a mais recente do dia 10 de fevereiro.