Sucuri amarela de dois metros ‘invade’ quintal de residência em MS

Nesse sábado, 30, uma sucuri, de aproximadamente 2 metros de comprimento, foi flagrada no quintal de uma residência, no bairro Vila Carolina — em Jardim (MS) — a 236 quilômetros de Campo Grande.

Para retirar a serpente com segurança, a Polícia Militar Ambiental foi acionada, e ao chegar no local verificou que tratar-se de uma sucuri-amarela (Eunectes notaeus), com mais de dois metros de comprimento.

A equipe efetuou a captura da sucuri, com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. O animal estava sadio sendo solto em uma área de manancial e vegetação distante da cidade.

Sobre a sucuri-amarela

A sucuri-amarela, também conhecida como a sucuri do Pantanal, tem como nome cientifico Eunectes notaeus, por causa do seu fundo amarelado. A espécie ocorre em áreas alagáveis das bacias dos rios Paraguai e Paraná.

As fêmeas podem atingir no máximo 4 m de comprimento e os machos em torno de 2,5 m. As fêmeas também podem se alimentar de animais de médio porte, e as aves aquáticas também são presas consumidas por ambos sexos.