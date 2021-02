Sogro é suspeito de furtar carro, joias e TVs de nora durante enterro dela

PUBLICIDADE

A Polícia Civil investiga o furto dos bens da representante comercial Érica Fernandes Alves Ceschini, que foi morta pelo marido a facadas. O crime foi motivado por uma discussão de futebol, já que Érica era torcedora do Palmeiras e o empresário Leonardo Souza Ceschini, marido da vítima, é corintiano. O principal suspeito de furtar os bens de Érica é o sogro dela

O assassinato ocorreu no apartamento do casal no bairro São Domingos, Zona Oeste da capital, em 31 de janeiro. O sogro da vítima, Alexandre Estevam Ceschini, é teria levado o carro dela, duas TVs, um micro-ondas, eletroeletrônicos e joias, durante o enterro de Érica, no dia 1º de fevereiro.

Leonardo segue preso em um hospital, onde está sendo tratado por causa dos ferimentos. A faca que ele usou foi apreendida.

De acordo com o boletim de ocorrência, além do sogro de Érica, outras pessoas levaram os bens que estavam dentro do apartamento onde o casal morava com os filhos gêmeos de 2 anos.

Após o crime, os filhos do casal foram deixados sob a guarda dos avós maternos.

Aline Fernandes, irmã da vítima, relatou ao G1 que o desaparecimento dos objetos. Ela foi a primeira a sentir a ausência do Jeep Renegade 2015 da irmã quando foi à residência após o sepultamento de Érica. Na ocasião, ela ainda filmou a casa sem os televisores e outros objetos levados.

A familiar de Érica contou ainda que Alexandre havia confessado que retirou os objetos e deixado com o advogado. Na ocasião em que fez as filmagens, Aline ainda avistou pegadas de sangue de pessoas que teriam ajudado a retirar os objetos do local. O porteiro do local confirmou a informação.

“Eles não fizeram questão de limpar, passaram por cima do sangue da minha irmã apenas para pegar os eletrodomésticos”, contou ao Portal G1.