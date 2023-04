Socorrista do Samu agride enfermeira em SP

O debate seguido de agressão aconteceu em um residencial para idosos

A enfermeira Maria Aparecida da Silva Ferreira, de 43 anos, foi agredida por um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de 62 anos em Santos (SP).

A mulher trabalha em uma casa de repouso e solicitou o serviço para socorrer uma idosa, de 85, que estaria passando mal.

Em nota, a Prefeitura de Santos informou que a equipe do Samu foi alvo de ameaças e agressão verbal no local. “Todos os profissionais envolvidos no referido atendimento estão sendo ouvidos pela SMS [Secretaria Municipal de Saúde]”.

A profissional da casa de repouso informou que a paciente não estava respondendo aos estímulos e, por conta da idade, insistiu que a encaminhassem ao pronto-atendimento. Teve início a discussão, pois, segundo Maria, os socorristas se negavam a levar a idosa a uma unidade de saúde. O motorista da ambulância teria alegado, inclusive, que tem problema nas costas e não poderia pegar peso.



Enquanto a enfermeira o filmava a cena, o socorrista deu uma tapa no celular. O aparelho teria batido na região do supercílio da mulher antes de cair ao chão. “Eu senti uma queimação no meu rosto e depois vi o edema [inchaço]”, disse Maria.