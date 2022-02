Sobrinho flagra tia matando homem a facadas dentro de casa em Rio Branco

O rapaz disse que assim que a tia percebeu que ele presenciou o crime, foi em sua direção para matá-lo, mas a faca apenas rasgou a sua calça

Depois de flagrar a tia matando a facadas uma outra pessoa dentro de casa, na noite desta quarta-feira, 16, um homem acionou a polícia para denuncia-la. O caso aconteceu no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima ainda não foi identificada.

Conforme relatou à polícia, o rapaz tinha ido dormir na casa da tia porque no dia seguinte, esta quinta-feira, 17, tinha uma audiência. Ao chegar na casa da mulher, a porta estava aberta, com som alto e assim que entrou na residência, viu a tia dando um golpe de faca no peito de um homem, enquanto outro segurava as mãos da vítima.

De acordo com as informações registradas no Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o rapaz disse que assim que a tia percebeu que ele presenciou o crime, foi em sua direção para matá-lo, mas a faca apenas rasgou a sua calça.

Em seguida, ele correu e pediu ajuda para ir até o Centro de Rio Branco. Já no Terminal Urbano, o rapaz encontrou policiais e relatou o ocorrido.

Os militares, ao chegarem no local indicado, encontraram a vítima já sem vida e enrolada em um pano.

A autora do crime e o comparsa já não estavam mais na casa.

Equipes policiais chegaram a fazer buscar na região, mas ninguém foi preso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atestar o óbito.

O local do crime foi isolado para perícia técnica e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Conforme o IML informou ao g1, nenhum parente da vítima compareceu para identifica-la.