Sobrinho é preso suspeito de invadir casa e estuprar a tia

Sobrinho, de 22 anos, é suspeito de estuprar a própria tia, de 43 anos, em Campo Grande, na noite de domingo (1º). Segundo o Boletim de Ocorrência, o jovem invadiu a residência da vítima, foi até ao quarto da mulher e a estuprou enquanto ela dormia.

À polícia, a mulher disse que após ser estuprada saiu em desespero na rua para pedir ajuda aos vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e vítima foi transportada em estado de choque até a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado.

Após deixarem a vítima na delegacia, os policias foram até a casa do suspeito. No local, o rapaz fingiu que estava dormindo para não ser abordado pela PM. A mãe do jovem desmentiu e informou que o suspeito havia chegado recentemente na residência.

A polícia autuo o rapaz, que entregou identidade falsa ao ser questionado pelos policiais. Na delegacia, o jovem foi preso por estupro e identidade falso. O crime de abuso sexual é investigado pela Deam.