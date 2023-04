Sobrinha é presa após esfaquear tia durante briga

Aos policiais, as duas mulheres afirmaram que o crime aconteceu durante uma discussão por conta de dívidas familiares

A Polícia Militar do Goiás (PMGO) prendeu uma mulher suspeita de esfaquear a própria tia, durante uma briga por conta de dívidas familiares, o caso aconteceu neste domingo (23), em Goiânia. A vítima teve três perfurações no corpo, mas passa bem.

Segundo a polícia, a tia estava com os reflexos reduzidos devido a ingestão de bebida alcoólica. As facadas atingiram a região do ombro, costas e braço, mas não foram considerados graves pela corporação.

A sobrinha diz ter agido em legítima defesa, segundo ela a tia estava lhe ameaçando pela janela do carro.

Os policiais encaminharam a vítima até uma unidade de saúde próxima. Na sequência, as duas mulheres foram conduzidas para a Central de Flagrantes da capital. Lá, a sobrinha foi autuada pelo crime de lesão corporal.