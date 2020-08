Sexy Hot anuncia filme pornô adaptado para pessoas com deficiência visual e auditiva

PUBLICIDADE

O canal Sexy Hot, voltado ao público adulto, anunciou nesta segunda-feira (3) a transmissão de dois filmes adaptados para pessoas com deficiência visual e auditiva. As produções serão “Sugar Daddy” e “Desejo Proibido”, que terão disponíveis autodescrição e legendas descritiva a partir de quinta-feira (6).

Segundo o canal, a ideia é adaptar todos os filmes que serão lançados pelo selo Sexy Hot Produções em 2020. Mesmo os que já foram lançados, antes da paralisação de gravações devido à pandemia, deverão receber a opção dos dois serviços, tanto para o cliente que acessa o site do canal, quanto pelas plataformas on demand.

Joana Peregrino, diretora da Conecta Acessibilidade e responsável pelo projeto de produção e adaptação dos conteúdos afirmou que elaborar filmes com audiodescrição para a indústria pornô exigiu a escolha dos melhores termos, ritmo e tom de voz da narração de modo a tornar a audiodescrição fluida e preservar o clima.

“Como é uma iniciativa inédita na indústria pornô, tivemos todo o cuidado de contextualizar todas as cenas de uma forma bem natural”, completou ela, que afirma que as pessoas com deficiência visual e auditiva assistem de duas a cinco produções pornôs por mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE