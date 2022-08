Sete pessoas morrem e outras três ficam feridas em batida entre caminhão e van

A PRF informou que a van bateu contra a traseira do caminhão na pista sentido Curitiba. As causas do acidente estão sendo investigadas

Sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas em uma batida envolvendo uma van e um caminhão na BR-376 em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente foi registrado no fim da noite de quinta-feira (11). Conforme a polícia, seis pessoas morreram no local da batida. Outra vítima chegou a ser levada para um hospital de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, mas não resistiu.

Inglaterra anuncia estado de seca para metade do país em meio a nova onda de calor

As três pessoas que sobreviveram foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa. De acordo com boletim, duas deram entrada em estado grave, e outra com ferimentos moderados. O motorista do caminhão não se feriu. Ele fez teste do bafômetro com resultado negativo para a ingestão de álcool. Após ser ouvido, o homem foi liberado. A polícia também colheu o depoimento de policiais rodoviárias federais que atenderam o acidente. Um inquérito foi aberto. Van viajava para encontro de educação



A van saiu da região norte do Paraná com nove passageiros e o motorista. Eles eram de cidades de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina. Já o caminhão estava carregado com leite e saiu de Ponta Grossa, com destino a Irati. Segundo a polícia, o grupo era composto por profissionais de educação e viajava com destino à capital para um encontro da APP-Sindicato. Por nota, a entidade lamentou o acidente e comunicou o cancelamento do evento. A APP-Sindicato também disse acompanhar a situação, além de prestar auxílio às famílias das vítimas. Reconhecimento das vítimas



As seis vítimas que morreram no local da batida tiveram os corpos levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. Conforme trâmite, as vítimas devem ser identificadas por um familiar de primeiro grau para, depois, terem o corpo liberado. Repercussão



Nas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Junior, fez uma publicação de pesar. "Manifesto meu pesar pela morte de um grupo de professores da rede estadual, em um acidente na madrugada desta sexta-feira, em Palmeira. Que Deus conforte suas famílias, amigos e alunos. Desejo plena recuperação aos profissionais que ficaram feridos", diz a publicação. O Partido dos Trabalhadores do Paraná (PT-PR) também se manifestou. Por nota, a sigla prestou solidariedade. "O PT Paraná se solidariza com os familiares, amigos e amigas das vítimas. Nossos mais sinceros e profundos sentimentos. Que sejam acolhidos neste momento de profunda dor", cita trecho.