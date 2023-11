Servidor público é flagrado se masturbando dentro de carro da Secretaria da Mulher

O ato obsceno aconteceu na terça-feira (31)

Um servidor público de Maragogi foi afastado do cargo após ser flagrado se masturbando durante o seu horário de serviço dentro do carro da Secretaria da Mulher do Município, na qual era lotado.

O servidor não teve o nome divulgado. Uma testemunha filmou o momento em que o homem se masturbava no carro funcional, que é plotado com o logo do Município. O ato foi praticado à luz do dia e com as janelas do veículo abertas.

Em nota, a Secretaria da Mulher repudiou o ato e disse que não compactua com condutas obscenas. Reforçou também a necessidade de combater o machismo, o assédio sexual e a misoginia.

O servidor vai responder a um processo administrativo que pode resultar na sua exoneração do cargo.